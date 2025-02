Patricia poeta substituta Paolla Oliveira

Poeta critica especulações sobre substituta de Paolla Oliveira: 'respeito'

Patrícia Poeta, musa da Grande Rio, criticou na noite deste domingo (23) as especulações sobre quem deve assumir o posto de rainha de bateria da escola de samba para o Carnaval 2026. Recentemente, a atriz Paolla Oliviera anunciou que vai deixar o cargo após o desfile da próxima semana.

"Eu vejo as pessoas especulando, quem vai ser. Gente, eu acho que, até nesse momento, por uma questão de respeito também... A Paola é a rainha de bateria do Carnaval 2025. Então vamos viver esse momento com ela", disse a jornalista.