Viviane Araújo chora ao mostrar Sapucaí para o filho: 'Um sonho'

Viviane Araújo, 49, se mostrou emocionada ao levar o filho, Joaquim, 2, para conhecer o Carnaval da Marquês de Sapucaí.

Em entrevista à coluna, a atriz foi às lágrimas enquanto falava da experiência com a criança no Sambódromo. "Para mim, é um sonho. Eu vim desfilar grávida, e hoje ele está aqui. É muito emocionante para mim", disse, com a voz embargada.