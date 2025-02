Música do Carnaval? Flávia Alessandra celebra sucesso do hit 'trepa trepa'

A atriz também celebrou o sucesso do podcast que apresenta com a filha mais velha. "É uma grande realização esse projeto com a Giulia. Veio a ideia do podcast, que é um lugar nosso de conversa, de trazer verdade e é tão bom porque a gente não edita o programa, o que acontece ali vai [para o ar]. Achei maravilhoso".

Depois do sucesso nas redes sociais, Luisa apresentou seu hit em uma festa ao lado de Dennis DJ. Até mesmo Anitta entrou na onda e postou vídeo se divertindo ao som do hit, que tem dominado os blocos deste Carnaval.