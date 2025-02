Mulher Melão usa fantasia ousada, mas cobre parte íntima por temer censura

Renata Frisson, a Mulher Melão, escolheu um look mínimo de onça-pintada para o último ensaio técnico da Grande Rio, neste domingo (23), mas aumentou o tapa-sexo por medo de ser censurada.

Melão ousou na fantasia de onça, com garras enormes e uma cauda. A fantasia deixou em evidência o corpo sarado da musa, que foi uma homenagem ao look usado por Paolla Oliveira no desfile da Grande Rio em 2024 — este ano, a atriz se despede do posto de rainha de bateria da escola.

Frisson, no entanto, disse torcer para que a atriz repense sua saída. "Fiquei arrasada quando soube que ela vai sair, porque ela entrega muito. Ela é uma rainha que fez tanta história na Grande Rio. Espero que ela repense e volte porque está difícil substituí-la", declarou em conversa com este colunista.