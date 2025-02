Isabelle Nogueira comenta rumores de que vai substituir Paolla Oliveira

Isabelle Nogueira, 32, chamou de "fanfic" os rumores de que ela vai substituir Paolla Oliveira como rainha de bateria da Grande Rio — a atriz anunciou que o Carnaval 2025 será seu último no posto.

Nogueira afirmou que não foi procurada pela diretoria da Grande Rio para ser a nova rainha da escola. "Estou super feliz como musa, grata, realizada. Ninguém entrou em contato comigo, foi uma fanfic, uma fake", declarou em entrevista a este colunista, na noite deste domingo (23), durante ensaio técnico da escola na Sapucaí.

A ex-bbb também disse que, se fosse convidada, ela iria avaliar a proposta. "Se entrassem em contato comigo iria avaliar com a diretoria e com a comunidade, que se me permitisse viver esse sonho, iria avaliar e me dedicar".