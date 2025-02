Cacau Protásio sobre treta com União da Ilha: 'Não desfilo mais com eles'

Cacau Protásio, 49, explicou sua decisão de não desfilar na União da Ilha no Carnaval 2025 devido a uma "falta de alinhamento" em relação a sua fantasia — a agremiação disputa a Série Ouro do Rio de Janeiro.

Protásio afirmou que "não houve comunicação" da União com ela e criticou a agremiação por querer culpar sua assessoria. "Da minha parte está tudo resolvido, mas não teve comunicação deles comigo. Eles jogaram a culpa na minha assessoria, que não tem culpa nenhuma, eles tinham acesso a mim, meu número, tanto que agora todo mundo achou meu número", declarou em entrevista a este colunista.

A atriz ressaltou que não vai rever sua decisão e está fora da escola no Carnaval 2025. "Eu quero que a União da Ilha faça um desfile maravilhoso, brilhante. A União da Ilha vai estar sempre no meu coração, só que infelizmente este ano não desfilo mais com eles".