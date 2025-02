Viviane Araújo não pensa em parar de sambar: 'quero que meu filho veja'

Viviane Araújo completa 30 anos de avenida do samba neste Carnaval, sendo os últimos 18 deles no Salgueiro, no Rio de Janeiro, e 20 anos na Mancha Verde, em São Paulo.

A atriz, que este ano é também rainha do Camarote Allegria, no Rio, bateu um papo exclusivo com a coluna e falou sobre como deve planejar sua aposentadoria do samba. Ela garante que isso ainda não passa em seus pensamentos.

"As pessoas me perguntam quando eu vou sair, se eu já penso, e eu vou falar mais uma vez: não é que eu penso nisso, mas eu sei que esse dia vai chegar, né? Óbvio. Eu sei que um dia não estarei mais lá, só não sei daqui quanto tempo", afirma.