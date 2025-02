Galisteu detona 'fiscais do samba no pé': 'Danço como eu bem entender'

Estou na avenida há 30 anos, e posso falar: se tem um lugar que me pertence, é lá! Tenho história e isso [críticas] não acontecia. Esses dedos apontados para o samba, para as mulheres com mais de 50, com mais de 40. A mulher pode estar onde ela quiser no Carnaval, vestida como quiser, e se entregando como ela quiser. Não me venham com esses dedos. Não tenho gostado desse lado que tenho visto.

Questionada se as críticas já a abalaram, Galisteu debocha:

Meu amor, eu danço como eu bem entender. O negócio é estar de corpo e alma.

E continua:

A Patrícia Poeta, que tenho visto fazendo aulas, se dedicando, tem o direito de dançar como quiser. Todas as mulheres. A gente tem que fazer o que nosso coração manda. E se tem um lugar que temos que nos sentir livres, poderosas, com ou sem samba no pé, é no Carnaval. O importante é o samba estar na boca, e você estar de corpo, alma e coração.