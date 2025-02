Patrícia Poeta, Vivi Araújo e Galisteu são rainhas de camarote na Sapucaí

Abram alas para as rainhas do Camarote Allegria, localizado no setor 11 da Marquês de Sapucaí. A coluna traz com exclusividade os nomes das beldades que farão parte da "corte" do espaço VIP.

Adriane Galisteu, Viviane Araújo e Patrícia Poeta são as rainhas do Allegria. Antônia Braz e MC Rebecca são as musas do espaço. O cargo de "rainha da loucura" fica para Narcisa Tamborindeguy.

Elas serão apresentadas para jornalistas e influenciadores nesta sexta-feira (21), em um brunch no Pérgula, restaurante do tradicional Copacabana Palace.