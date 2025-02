Após climão com Neguinho, Ludmilla nega convite para desfile na Beija-Flor

A mãe de Zuri ainda fez um alerta para os foliões cariocas: "A gente adiantou a concentração porque a estimativa de pessoas está grande demais. Então, galera, cheguem cedo no Rio de Janeiro, dia 4 de março."

Ludmilla conversou com a coluna no Baile do Brilho, evento para convidados promovido pela Seda no Museu do Amanhã, no Centro do Rio de Janeiro. A cantora foi a principal atração do evento e apresentou um set de DJ com as melhores músicas do funk carioca de todos os tempos.