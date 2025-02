Anitta revive amor antigo com diretor em novo doc: conheça Pedro Cantelmo

Ele conheceu, se apaixonou por Larissa, e, mais de 15 anos depois, encontrou Anitta, a mesma garota do passado, agora conquistando o mundo. Pedro Cantelmo, amor de adolescência da "girl from Rio", é um dos diretores do documentário "Larissa: O Outro Lado de Anitta", que chega à Netflix no dia 6 de março.

Natural de Honório Gurgel, subúrbio do Rio, assim como Anitta, Pedro também é a voz que narra os momentos mais íntimos da cantora. Além disso, durante as gravações —sem que isso se tornasse público— eles revivem um romance, com momentos de pura intimidade mostrada no doc.

As filmagens marcaram o reencontro dos dois, que tiveram uma "paixão mal resolvida" na adolescência, ele com 13 e ela com 11 anos.