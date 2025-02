Antes do fim, João Gui demitiu equipe para trabalhar com time de Marquezine

Bruna Marquezine e João Guilherme anunciaram o fim do namoro hoje. A coluna descobriu que, em janeiro, o ator surpreendeu sua equipe ao anunciar que trocaria boa parte do time para trabalhar com a mesma equipe de agenciamento da atriz. Eles cumprem aviso prévio e encerram a parceria em março.

Segundo fontes da coluna, o ex-restart Pe Lu, tio e ex-empresário de João Guilherme, foi comunicado no fim do ano, pelo ator, que gostaria de encerrar uma parceria de mais de 12 anos.

João havia decidido ser empresariado por Juliana Montesanti, da Coolab Digital, agente de Bruna Marquezine.