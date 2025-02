Alane estreia como musa na Sapucaí: 'Tenho uma autocobrança muito grande'

Contrariando qualquer burburinho sobre rivalidade feminina, a ex-BBB se apoia em outras novatas e veteranas antes do desfile. Paolla Oliveira, rainha de bateria da Grande Rio, é uma inspiração.

Sempre tentam colocar rivalidade, né? Mas a verdade é que eu tenho uma relação de admiração mesmo. Tenho muito a aprender tanto com a Paolla quanto com as meninas da comunidade. É uma relação de uma segurar na mão da outra e se ajudar.

No ensaio técnico da Grande Rio, Alane foi um dos destaques. O samba no pé, a roupa feita com caroço de açaí e toda a performance apresentada roubaram os holofotes na Sapucaí.

"O balé me ajuda muito a sambar. Ter consciência corporal é tudo. Mas também tenho aprendido com as meninas da comunidade, nos ensaios de quadra, com as passistas, com a própria Paolla, com a Luciane Santinha, que é musa da comunidade. Tudo que aprendo com todos de lá tem sido um grande diferencial", ressalta a ex-BBB.

A "perna levantada", marca de Alane no BBB, também estará na passarela do Carnaval.