Com Leo Santana de plateia, Lore Improta ensaia na Sapucaí: 'Muito feliz'

Lore Improta no ensaio da Viradouro, na Sapucaí Imagem: Victor Chapetta/AgNews

"Vai ser de fato o único dia que ele vai conseguir me acompanhar no Carnaval do Rio de Janeiro. As outras datas, ele está comprometido com shows, com o trabalho dele. Aí eu falei 'veja se você consegue ir'. E ele falou 'eu vou dar um jeito de estar lá para te ver'", contou a artista, destacando que o marido, no domingo, se apresenta no Piauí.

Com tanto desencontro de agenda, sobra tempo para namorar? "A gente se ajeita. Mas realmente a gente não se encontra tanto. A gente é muito focado no trabalho. Mas é bom porque dá saudade. Quando se encontra, está com mais saudade ainda. É ótimo."

