Léo Santana tieta Lore Improta na Sapucaí e se declara para a esposa

Após comandar um megabloco na manhã de sábado no centro do Rio de Janeiro, Léo decidiu estender a estadia para acompanhar Lore na avenida. "Já estava na cidade, então aproveitei a oportunidade para assistir ao ensaio e viver esse momento com ela", contou.

Leo Santana acompanha Lorena Improta em ensaio da Viradouro Imagem: Victor Chapetta/AgNews

Mesmo com agendas lotadas, o casal faz questão de se apoiar sempre que possível. "A gente tenta acompanhar o trabalho um do outro, e quando dá certo, é ainda mais especial", afirmou Léo.

Léo Santana reforçou o carinho e a admiração por Lore Improta. "Estive ano passado mais ali embaixo assistindo de fato ao desfile das campeãs. E eu amo, eu amo estar com ela, eu amo vivenciar e participar do trabalho da Lore. Sempre fui fã da minha esposa. Casei com alguém que admiro e que me inspira", declarou.

