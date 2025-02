Thelma sobre unfollow em Marquezine: 'Só vou falar do que me deixa feliz'

Fé e espiritualidade

As duas agremiações em que Thelminha desfila em 2025 escolheram como temas relacionados a proteção e espiritualidade. "Salgueiro de corpo fechado" na vermelha e branca carioca e "Quem não pode com mandinga, não carrega patuá", na Mocidade Alegre, em São Paulo.

Vestida de pomba-gira, a médica contou que tem formação católica, e foi no Carnaval que passou a ter contato com religiões de matriz africana. "Tenho muito respeito. Me descobri filha de Oxum. E tenho seguido nesse misto. Então, eu me considero uma pessoa espiritualizada."