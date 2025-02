Vestida de pomba-gira, Cacau Protásio leva Nossa Senhora no sutiã em ensaio

Cacau Protásio, 49, brilhou no ensaio técnico do Salgueiro na noite deste sábado (15) ao carregar uma imagem de Nossa Senhora Aparecida no sutiã, destacando sua fé católica e a ancestralidade de sua mãe, que era da Umbanda. Emocionada com o momento, a atriz falou sobre a energia do ensaio, a importância do respeito às religiões e sua preparação para o Carnaval, enfatizando a resistência física e a aceitação do próprio corpo.

Cacau anunciou à coluna que vai homenagear a mãe na avenida. "Ela era da Umbanda e trabalhava. Então, vou vir de Pomba-Gira no primeiro ensaio, no segundo, no desfile. Eu também tenho que agradecer, porque sou uma mulher preta e a gente tem que agradecer nossa ancestralidade. Independentemente de religião, a gente tem que saber de onde a gente veio e respeitar as fés", declarou.

A atriz descreveu a emoção de pisar na Marquês de Sapucaí antes do desfile oficial. "Muito frio na barriga. Você entrar aqui e ver as pessoas gritando, ovacionando a nossa escola, sendo muito bem-recebida, já é um preparativo para o dia do desfile real", contou.