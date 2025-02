Flávia Alessandra se emociona em ensaio do Salgueiro: 'Primeira vez'

Flávia Alessandra participou do ensaio técnico do Salgueiro na noite deste sábado (15) e descreveu a emoção de pisar na Sapucaí pela primeira vez. "Coração palpitando", disse à coluna.

Esta será a primeira vez de Flávia Alessandra desfilando no Carnaval. "Veio a certeza de que tinha que ser uma escola com quem eu tinha história. E, como Tijucana, sendo Salgueiro, para mim é perfeito".

A atriz revelou que já havia sentido a energia da avenida dias antes, ao visitar o local a convite do professor Carlinhos. "Fiquei com o meu coração palpitando, com a boca seca. Ainda bem que vim antes, porque já foi uma emoção enorme".