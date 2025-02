'Ser campeã aumenta o peso', diz Eika Januza sobre ensaio com a Viradouro

Além de treinos e academia, Érika reforçou a importância de estar com a bateria nos ensaios. "Nenhum treino substitui o contato direto com a bateria. Acompanhar o ritmo e o tempo é o melhor preparo que existe", explicou.

O programa do GNT trouxe uma nova visão para Érika sobre o universo das rainhas de bateria. "Cada uma das rainhas que entrevistei me ensinou algo. Lorena Raíza, Paolla Oliveira... todas me trouxeram uma energia única. Aprendi muito sobre autoestima e representatividade", contou.

O projeto foi desenvolvido com o Fashion stylist Vitor Carpe e trouxe novos desafios. "Criamos esse programa juntos. Colocar em prática o que imaginamos nem sempre é fácil, mas o resultado ficou como desejávamos", disse.

A rainha de bateria também mostrou um lado mais real e cotidiano no programa. "Vocês vão ver a verdadeira Érika, sem maquiagem, acordando e pegando cocô de cachorro no chão. Sou uma mulher normal", brincou.