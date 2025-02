Deborah Secco assume falta de samba no pé: 'Tenho direito de me divertir'

Deborah Secco, 45, esbanjou beleza e segurança na Sapucaí na noite deste sábado (15) durante o ensaio técnico do Salgueiro. Em conversa com a coluna, no entanto, ela reconheceu que o samba no pé não está entre seus principais talentos.

A atriz lembrou, porém, que o Carnaval é uma festa democrática, com espaço para todos os estilos. "Eu venho aqui na frente da escola, sem responsabilidade, sem contar ponto... Só para me divertir. Porque quem não sabe sambar também tem o direito de se divertir", pontuou.