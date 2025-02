Como Paolla Oliveira encara julgamentos sobre seu 'corpo real' no Carnaval

Paolla Oliveira se tornou uma espécie de porta-voz de um movimento que fala sobre o "corpo real e livre" no Carnaval. A rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio recebe críticas de pessoas que apontam suas curvas e dizem que ela não está com o "corpo ideal", algo que vem sendo discutido pela atriz e gerado julgamento e comoção nas redes sociais.

Durante ensaio com a bateria na Sapucaí, Paolla bateu um papo com a coluna sobre o assunto, e disse que o mais importante é "naturalizar" o tema. "Existem outras mulheres fazendo esse movimento na vida. São elas as grandes representantes do corpo real. Eu sou mais uma no meio do caminho. Acontece que o que eu falo acaba chegando a mais pessoas."