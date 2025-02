O que levou Thelminha a dar unfollow em Bruna Marquezine; saiba bastidores

Procurada pela coluna, Thelma Assis, por meio de sua assessoria de imprensa, disse que preferia não comentar o unfollow em Marquezine.

"A Thelminha está em um momento super importante e feliz de sua carreira, se preparando para comemorar 20 anos de carnaval, onde vai estrear como Destaque do Salgueiro, no Carnaval do Rio de Janeiro; além de desfilar como Musa da Mocidade Alegre, atual bicampeã do Carnaval de São Paulo, e sua escola do coração. Ela também é Musa do Camarote Bar Brahma, em São Paulo, e Diva do maior bloco de rua do Carnaval de São Paulo, o Acadêmicos do Baixo Augusta, pelo segundo ano consecutivo. Por isso, prefere não comentar sobre assuntos que não sejam sobre carreira e carnaval", informou a nota.

Mas afinal, quem é Rodrigo Branco?

Conhecido nos bastidores do mundo televisivo, Rodrigo Branco é ex-diretor da Band. Fora da TV, mudou-se para os Estados Unidos. Atualmente, é empresário e conhecido por levar famosos para conhecer a Disney e os Estados Unidos.



Em 2018, foi preso por desacato após ser parado pela polícia por dirigir em alta velocidade na Flórida, nos Estados Unidos. A polícia descobriu que havia várias queixas contra Rodrigo por venda ilegal de ingressos. O ex-diretor de TV pagou fiança e logo foi solto.

Em 2020, ele se envolveu em uma polêmica ao fazer comentários racistas sobre Maju Coutinho e Thelma Assis. Em uma live com a influenciadora digital e DJ Ju de Paulla, Rodrigo criticou Thelma, participante do BBB 20, e também Maju Coutinho.

Sobre a médica anestesiologista confinada no reality show, ele afirmou que torcer por ela seria "racismo" e completou dizendo que ela ganhou uma "provinha" e que sua torcida existe apenas porque ela é "negra e coitada".