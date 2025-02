Coach cobrou R$ 4.000 de Gracy por única reunião antes do BBB, diz equipe

Como já informado, Gra e Gis de Oliveira tiveram brevíssimo contato antes do programa. Quando convidada para a atração, Gra recebeu de uma amiga a indicação do trabalho da profissional voltado para o BBB, ainda em novembro. Como todos os participantes, estava em busca de pessoas qualificadas que pudessem ajudá-la com o suporte antes de até cem dias de confinamento. Mas Gis não se mostrou apta para esse lugar.

Embora tenha cobrado R$ 4 mil por uma única conversa inicial por videochamada, no início de dezembro, a coach não foi contratada para atuar no #TeamGra. Isso porque, naquele diálogo prévio, ficou claro para Gra e seu entorno que os métodos discutidos poderiam transformá-la numa personagem irreal. Essa imagem pré-fabricada seria muito distante da que o público já conhece, há três décadas, desde que conheceu a Gra.

Como o objetivo sempre foi competir com naturalidade diante dos olhos do público, como tem acontecido, Gra não aceitou a proposta formulada por Gis para o início da prestação de serviços. Um contrato enviado por ela está até hoje sem ser assinado. Indicações de profissionais feitas por ela também não foram absorvidas — a exceção foi uma especialista em mapa mental, técnica que não foi priorizada por Gra (ela manteve o fluxo com a psicóloga que já a atendia, até entrar no programa). Não houve, assim, mentoria.

Afirmações de Gis de Oliveira em sentido contrário, com prejuízos à imagem de Gracyanne, são mentirosas.

Coach no BBB não é novidade