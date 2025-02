Agachamento com 120 kg e fuga das plásticas: a preparação de Tati Minerato

Confesso que já fui muito exigente comigo mesma, a ponto de minha mãe brigar comigo e se preocupar com minha saúde. Nunca busquei mudanças por críticas ou elogios, mas porque preciso me sentir segura. Meu corpo se move do início ao fim das apresentações, e gosto de ver tudo no lugar, firme.

Ao falar do corpo, Tati relembra um susto que passou em 2020. Ela sofreu uma infecção generalizada após a troca da prótese de silicone e a retirada de hidrogel do bumbum. Com isso, a influenciadora foge totalmente de novas plásticas.

"Ali [quando teve a infecção] minha ficha caiu. Nenhum excesso de vaidade vale a nossa vida. Falo abertamente sobre isso para orientar outras mulheres a não buscarem o corpo perfeito a qualquer custo. É essencial fazer exames antes de operar, procurar profissionais qualificados e seguir todas as orientações médicas antes e depois de qualquer procedimento", alerta Tati.

Tati Minerato em preparação para o Carnaval Imagem: Biell Almeida/ Palmer Assessoria de Comunicação

Hoje, mais madura e satisfeita com seu corpo, a musa segue fiel apenas às atividades físicas, tratamentos estéticos e alimentação equilibrada:

"Essa rotina de cuidados é o que me mantém em forma, linda, leve, feliz e longe de qualquer risco. Olho no espelho e amo o que vejo. Não quero ser escrava da beleza nunca mais", diz Tati, que chega a levantar 120 kg no agachamento livre sob a orientação do personal Luan Vicente.