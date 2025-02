Lucas Pasin

Colunista do UOL

Quanto custa entrar no BBB e passar para o público a "imagem ideal", seja na forma de se vestir, se comunicar nos conflitos e até nas redes sociais aqui fora? A coluna descobriu, e o valor pode chegar até R$ 110 mil - o pacote completo.

Gis de Oliveira, coach de Carla Diaz e Arthur Aguiar, é a profissional responsável por este trabalho. Os participantes Diogo Almeida e a mãe, Vilma, do BBB 25, utilizam os serviços da empresária.

Segundo apurou a coluna, a proposta de trabalho da mentora artística dura até quatro meses, e oferece gestão de crise, orientação e indicação de profissionais (para redes sociais e estilista, por exemplo) e até consultoria com foco em reputação, cultura e posicionamento.

Procurada pela coluna, a assessoria de Diogo Almeida diz que o trabalho feito por ele com Gis de Oliveira não foi um coaching.

Eles afirmam, no entanto, que sim, a empresária foi a responsável por escolher os profissionais que cuidam de suas redes, e de Dona Vilma, e também indicou uma estilista para comunicar melhor os looks usados pelos participantes do BBB 25.

Esses profissionais, de acordo com apuração da coluna, são parte da equipe da própria Gis de Oliveira. Ela que orienta o que deve ser comunicado em cada etapa do trabalho.

Mentoria não é novidade

Desde os primeiros dias do reality, dentro e fora do confinamento, a possível preparação de Diogo Almeida chamou a atenção e se tornou pauta.

Estratégias desse tipo não são novidade desde a criação do grupo Camarote, que trouxe para o jogo influenciadores e artistas já acostumados com exposição.

Figuras como Fiuk, Jade Picon e Rafa Kalimann entraram no programa já com um posicionamento bem definido, algo que o próprio público percebeu na época.

No caso de Diogo, no entanto, a construção de sua narrativa causa desconfiança.

O comportamento - algumas vezes parecendo ser "ensaiado" - tem gerado curiosidade nos confinados, levantando a hipótese de que ele estaria conduzindo conversas e relações de maneira estratégica para favorecer sua permanência no jogo.

A forma de se vestir

Apesar da equipe de Diogo negar o trabalho de coaching - e assumir que Gis de Oliveira indicou a estilista - a coluna apurou que as próprias roupas usadas por Diogo e Vilma já foram totalmente pensadas para transmitir mensagens ao público.

Uma stylist foi convidada para definir seu guarda-roupa e o de Vilma. Os looks, que carregam significados simbólicos, são detalhadamente compartilhados nas redes sociais, reforçando a ideia de que nada ali acontece por acaso.

Quando Vilma entrou na casa em 13 de janeiro, por exemplo, a stylist Erika Facuri explicou no Instagram que o blazer de linho com pontos de luz usado por ela foi "cuidadosamente pensado".

Uma outra peça, feita de crochê, foi descrita como um símbolo de "sustentabilidade e exclusividade".

Já no caso de Diogo, escolhas aparentemente simples, como uma camiseta marrom ou uma regata, são acompanhadas de descrições como "estética rústica e cultural" e "transmissão de força".

Leia a nota completa da equipe de Diogo Almeida sobre a preparação com uma profissional para o BBB 25:

"Diferentemente do que vem sendo especulado, o ator, psicólogo e comunicador Diogo Almeida e sua mãe, a formanda em Nutrição Vilma Nascimento, dupla participante do 'Big Brother Brasil 25', não tiveram coach para entrarem no 'BBB'.

Os dois tiveram, como é comum nas edições, o auxílio para a montagem de uma equipe digital que expressasse sua essência nas redes sociais durante o confinamento. E a indicação de uma stylist para produção de peças únicas para levar para o reality, de acordo com a personalidade da dupla."