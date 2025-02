Band desiste de Luiza Possi no MasterChef e cogita reality sem apresentador

Ainda de acordo com fontes, a estratégia da Band em manter o programa sem um apresentador surgiu após a emissora não encontrar, até o momento, alguém que tivesse aprovação do público e ainda concordasse com o salário disponível para o cargo.

A direção do canal ainda tenta outras possibilidades para a apresentação.

De acordo com o colunista Gabriel Perline, que antecipou o assunto e também afirmou que a Band pode deixar o MasterChef sem um apresentador, os nomes de possíveis apresentadores foram rejeitados pelos jurados fixos do programa. Eles teriam apontado diversos motivos, entre eles a reprovação do público e a falta de apelo comercial.

Procurada pela coluna, a Band nega que os jurados tenham reprovado possíveis nomes de apresentadores para o programa. A emissora, no entanto, não comenta mais detalhes sobre o assunto.

Ana Paula Padrão se despediu do programa no MasterChef Confeitaria, exibido até 19 de dezembro. Além de Luiza Possi, a Band teria sondado também André Marques, Helena Rizzo e Fernanda Lima, entre outros nomes.