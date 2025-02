Emocionada, Shakira chega ao Brasil e revela o que mais gosta: 'Brigadeiro'

Shakira, 48, está emocionada em retornar ao Brasil. A cantora desembarcou na manhã desta sexta-feira (7), no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Cantora celebrou reencontro com o público brasileiro. "Estou muito emocionada. Tinha muita saudade de vocês. Estou aqui. Brasil. Ah, eu amo vocês", disse a estrela internacional, em conversa com a coluna.

Ela também revelou o que mais a encanta no Brasil: "Sua gente, comida e brigadeiro". A declaração foi dada logo após o desembarque na Cidade Maravilhosa.