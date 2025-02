Fãs emocionados e bandeira do Brasil: os bastidores da chegada de Shakira

Shakira está entre nós! Por volta das 9h30 da manhã desta sexta-feira (7), no Salão Nobre do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, a "loba" desembarcou cercada de fãs e com um sorriso de quem já se sente em casa. A coluna acompanhou de perto este momento.

A última vez que a artista se apresentou no país com uma turnê maior foi em 2018, quando fez shows em São Paulo e Porto Alegre. Shakira também já havia ficado um intervalo de 7 anos sem vir ao Brasil. Antes, na tour anterior (2011), cantou em São Paulo e no Rock in Rio.

Com "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", Shakira está mais uma vez com seus hits na boca do povo. Os fãs brasileiros, que a receberam no aeroporto fizeram questão de mostrar para a cantora um pouco da energia que a "soltera" receberá no país.