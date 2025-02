Quem é a Musa Agro da Tijuca, que desponta como aposta para substituir Lexa

Ela fez do limão uma limonada. Geisa Eloy, 34 anos, musa da Unidos da Tijuca, no Rio, recebeu críticas nas redes sociais por não ser uma figura do samba e ocupar um posto tão desejado. Entre os xingamentos, a empresária foi chamada em tom pejorativo de "musa Agro", e decidiu adotar o título, despertando ainda mais curiosidade por sua história.

Pecuarista, nascida em Guaíra, interior de São Paulo, ela tem seu trabalho na pequena cidade de Posse, em Goiás, e se orgulha de representar a mulher do campo no Carnaval.

"Moro em Goiás há 13 anos e já me considero goiana. Compramos, vendemos e confinamos o gado", diz ela em um papo com a coluna durante o ensaio técnico na Sapucaí.