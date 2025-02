Oscar x Carnaval: Globo bate o martelo e prioriza prêmio de cinema

Para isso acontecer, a emissora deve se dividir com equipe em dois estúdios. Um, já programado, do Carnaval, na Sapucaí, e outro exclusivo para a premiação de cinema. A Globo deve divulgar os detalhes das coberturas em breve.

Procurada pela coluna, a Globo diz ainda não ter novidades sobre a cobertura e não confirmou a transmissão do Oscar até a publicação desta reportagem. O espaço será atualizado.

Ainda de acordo com fontes, existe uma enorme preocupação da Globo em não perder a audiência interessada em vibrar com o cinema brasileiro e, claro, comercializar o máximo possível o tema. Entre as reuniões realizadas, a emissora conversou com Gabriel David, presidente da Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro).

"Não existe como mudar a logística dos desfiles. Eles vão continuar acontecendo no horário e da mesma maneira que foram programados. Agora, o formato que vai aparecer na tela da Globo é o que ainda estamos discutindo e aguardando. Depende de como a Globo vai vender para anunciantes a transmissão do Oscar, e também de demandas comerciais do Carnaval", informou Gabriel em conversa exclusiva com a coluna.

Vale lembrar que, até o anúncio das indicações do Brasil, a transmissão da cerimônia do Oscar estava prevista para ser feita no país apenas no canal pago TNT e no streaming MAX. A Globo, segundo o colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias, teria se mobilizado nos últimos dias para transmitir a cerimônia.