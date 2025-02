Oscar com Fernanda Torres pode afetar a transmissão do Carnaval na Globo?

Vale lembrar que, até o anúncio das indicações do Brasil, a transmissão da cerimônia do Oscar estava prevista para ser feita no país apenas no canal pago TNT e no streaming MAX. A Globo, segundo o colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias, teria se mobilizado nos últimos dias para transmitir a cerimônia.

Segundo fontes da coluna, o mais provável de acontecer são "flashes" da cerimônia do Oscar durante a transmissão dos desfiles de Carnaval, além de entrevistas exclusivas para aquecer o público. Para isso acontecer, a emissora deve se dividir com equipe em dois estúdios. Um, já programado, do Carnaval, na Sapucaí, e outro exclusivo para a premiação de cinema.

"O Oscar só agrega. Estamos falando ainda mais do Brasil, com três indicações inéditas. É a nossa cultura reverenciando a nossa cultura", afirma o presidente da Liesa, que diz apoiar o que for melhor para o telespectador.

Procurada pela coluna, a Globo não confirma a intenção de transmitir a cerimônia do Oscar e não dá detalhes das estratégias de cobertura. "Ainda não temos confirmação de transmissão do Oscar na Globo", informa a assessoria da emissora.