'Primeira-dama' sem haters: como Gi Lancellotti lida com posto no Carnaval

No primeiro ano eu senti uma cobrança, minha. Depos fui me divertindo mais e entendendo meu papel na escola. É um papel familiar e emocional. Não sinto que sou obrigada a arrasar, mas tenho vontade. Tudo que eu faço, me entrego de cabeça. Não sinto a pressão, mas também não sinto que eu tenha haters neste lugar. Sempre tive uma relação muito aberta e sincera com o público e imprensa, e isso ajuda.

Giovanna reconhece o olhar do público e dos bastidores do Carnaval sobre o seu posto de "primeira-dama":

É uma sensação diferente para mim. Quando eu piso aqui [Marquês de Sapucaí], eu deixo um pouco de ser a Giovanna Lancellotti atriz e entro num outro processo, pelo Gabriel também. As pessoas são muito receptivas comigo. Todos tentam me contar um pouco de suas histórias. Me sinto honrada por isso.

Evolução no samba

Giovanna Lancellotti em ensaio técnico na Marquês de Sapucaí Imagem: Roberto Filho / Brazil News

Além do desfile pela Beija-Flor, na segunda-feira, 3 de março, Giovanna se prepara para voltar às novelas, em "Dona de Mim", da Globo, e também organiza a festa de casamento, prevista para o segundo semestre.