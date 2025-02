Duda Beat passa mal em camarim e é socorrida por irmão médico: 'Desafiador'

Duda Beat passou mal no camarim antes de se apresentar no Recife com seu "Tara e Tour" na noite desta sexta (31). Com ajuda do irmão, o médico Lucas Bittencourt, ela recebeu medicação intravenosa e subiu ao palco para realizar seu show: "Foi muito desafiador para mim".

A coluna obteve imagens exclusivas da cantora sendo medicada no camarim, e bateu um papo com a artista sobre o ocorrido. "Desde quinta-feira de madrugada estou vomitando e indo ao banheiro muitas vezes. Fiquei um pouco preocupada por saber que amigos estavam com uma virose e tinha um show importante no Recife, que é a minha terra."