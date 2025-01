Débora Nascimento e Allan Souza Lima estão apaixonados; saiba os bastidores

O amor está no ar! Segundo fontes desta coluna, Débora Nascimento e Allan Souza Lima, que foram flagrados juntinhos em um bar na Gávea, no Rio, estão apaixonados e já assumiram o relacionamento para pessoas mais próximas.

Este colunista comentou sobre o assunto durante participação no Splash Show. Você pode conferir a íntegra do programa no Canal UOL.

Procurados pela coluna, no entanto, os dois não negam, mas evitam comentar o assunto.