Belo faz mistério sobre status de relacionamento: ‘Tem algo acontecendo’

Belo está namorando após se separar de Gracyanne Barbosa? O pagodeiro prefere fazer mistério sobre o assunto.

Na primeira noite de seu navio temático, com a festa dos "Sinais", o cantor teve uma plateia vestida em sua maioria de vermelho (comprometido). Ele, no entanto, optou por um look todo amarelo.

Do palco, Belo disse: "Estou de amarelo. Não estou de verde não, viu? E nem de vermelho. Quem está de amarelo é porque tem algo acontecendo. Um alerta de algo."