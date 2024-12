Ivete Sangalo apresenta duas apostas de hit no Carnatal; veja detalhes

Ivete Sangalo abriu o corredor da folia na última noite do Carnatal com seu Bloco Euforia e apresentou suas apostas de hit para bombar no verão e Carnaval.

São elas "Energia de Gostosa" - que evidencia a força da mulher, com versos empoderados - e a outra "Lugar Perfeito", uma parceria com Anitta.

Antes de cantar "Energia de Gostosa", Ivete fez um discurso falando sobre as mulheres no poder e a importância de valorizá-las.