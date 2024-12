Patrícia Poeta: 'Tive um dos anos mais desafiadores e difíceis no trabalho'

Patrícia Poeta assumiu o Encontro em 2022 e, dois anos e meio depois, conta ter vivido, no comando da atração, um dos anos mais desafiadores no trabalho - que ela resume como "misto de emoções".

Em entrevista exclusiva à coluna, Patrícia faz um balanço de 2024, e destaca, especialmente, a cobertura do matinal sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. Algo que tocou demais a apresentadora pelo ocorrido e também por estar ligado às suas origens.