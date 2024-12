Gracyanne sobre doc de Belo: 'Não quis criar polêmica, dói muito ainda'

Gracyanne Barbosa tem lidado com algumas críticas nas redes sociais após a estreia do documentário sobre a vida de Belo. A ex do pagodeiro disse em depoimento que ele é mentiroso compulsivo, e dividiu opiniões por expor bastidores dos 16 anos de relacionamento.

Em conversa exclusiva com a coluna, a musa fitness afirma que em nenhum momento quis criar polêmicas, e que não foi nada fácil participar da entrevista para a obra do Globoplay.