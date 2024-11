Fred Bruno não quer mais polêmicas com Neymar: 'Sou da paz, deixo passar'

Fred Bruno sabe que as polêmicas com Neymar podem render interesse da mídia e muitos burburinhos, mas o ex-BBB não quer mais tocar no assunto, e prefere falar apenas da realização do sonho em trabalhar como apresentador esportivo na Globo.

No lançamento do documentário de Belo, em uma festa no Rio, Fred foi interrogado por diversos jornalistas sobre Neymar ter rebatido suas críticas e o chamado de "fanfarrão", mas pediu a todos que o assunto fosse encerrado.

Em entrevista à coluna, ele disse: "Sou da paz, só deixou passar. Tanto é que nem estou falando mais sobre isso".