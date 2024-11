Eliezer fala de Viih Tube após UTI: 'Ainda não digeriu e se emociona muito'

Viih está se recuperando. Ainda não deu tempo de ela digerir tudo. É difícil tocar no assunto do que aconteceu. Ela fica bastante emocionada. Só o fato de estar em casa, já faz com que ela não sinta que está em risco. O pensamento dela no hospital era de que ela não ia conseguir sair de lá.

Segundo Eliezer, os exames mais recentes mostram melhora no quadro de saúde de Viih Tube. Agora, a família está focada em ajustar a rotina com os dois filhos pequenos. "Estou focado na rotina de Lua. Eu e Viih combinamos que, quando Ravi nascesse, eu deveria ficar mais próximo de Lua. Estou fazendo tudo que a Viih fazia com a Lua para que ela não sinta falta."

O casal temia que Lua, a irmã mais velha, demonstrasse ciúme. O encontro dela com Ravi foi registrado em um vídeo compartilhado com os seguidores. "Estamos incluindo a Lua na rotina de Ravi. Tínhamos medo de que ela estranhasse, mas está tudo ocorrendo bem, melhor do que imaginávamos. Passamos aquele grande susto no hospital e, agora, tudo é apenas a adequação da família. Estamos bem agora!"

Internação

Viih Tube foi hospitalizada na quinta-feira (14), dois dias após o parto de Ravi. Ela passou por uma transfusão de sangue e foi levada à UTI para observação.

Na manhã de sábado (16), a ex-BBB fez seu primeiro pronunciamento após sair da UTI e ser transferida para o quarto. "Já saí da UTI e estou no quarto. Não fico muito no celular, mas passando para dizer que estou bem melhor e logo vou para casa!", escreve.