Pitel admite afastamento de Fernanda, mas nega briga: 'Lugares separados'

Pitel ainda negou que tenha havido qualquer climão entre ele a Beatriz, a Bia do Brás. À coluna, Bia também desmentiu os rumores de desentendimento com Giovanna e Fernanda. "Claro que a gente não tem muita afinidade com todo mundo, mas a gente se cumprimenta, se fala e está tudo de boa", contou.

Fernanda Bande já havia confirmado distanciamento de Pitel. As duas se aproximaram no BBB 24 e, fora do reality, chegaram a comandar um programa no Multishow, mas a amizade desandou e cada uma seguiu seu caminho.