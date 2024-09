Alane brinca sobre escolta no Rock in Rio: 'Tinha 100 pessoas em volta'

Influencer de sucesso, Alane não abandonou seu principal objetivo: ser atriz. "Sigo em busca do meu maior foco, que é a carreira de atriz. Faço questão de permanecer sempre estudando. Estou me realizando muito como influenciadora, já trabalhava com isso antes do BBB e agora está acontecendo do jeito que eu imaginava, trabalhando com marcas que eu queria trabalhar".

Sobre a ida em poucos eventos, a ex-BBB também fala do foco no trabalho. "Vejo as pessoas falando sobre isso. Acho engraçado. Tem gente que fala assim: 'A Alane é muito estratégica'. Eu realmente sou reservada. Estou muito focada no meu trabalho. Vou para onde consigo ir".

Perguntada do namoro com Lucas Silva, irmão do cantor Silva, ela fez questão de ressaltar sua personalidade mais reservada. "É meu jeito mesmo. Desde antes do BBB sou assim. Estou namorando e não faço questão de mostrar. Não é um comercial. É minha vida amorosa".