Peças a partir de R$ 10 e looks 'diferentões': os detalhes do bazar da Gkay

Gessica Kayane decidiu abrir seu closet, e realiza neste domingo um bazar beneficente no Welucci Gardens, em São Paulo. A verba arrecadada com a venda das peças será destinada a a duas instituições de caridade: Seleção do Bem 8, localizada em Porto Alegre, e Hospital Napoleão Laurentino, de João Pessoa.

Em conversa exclusiva com a coluna, Gkay conta quais são os looks mais "diferentões" que poderão ser encontrados no bazar: