Naldo usa 'fama de mentiroso' para faturar no Rock in Rio

Naldo Benny está lucrando com a "fama de mentiroso" no Rock in Rio.

O cantor, que costuma contar histórias duvidosas sobre o excelente relacionamento com artistas internacionais, virou o embaixador de uma marca com o objetivo de convidar famosos para o estande.

Ele foi contratado pela TIM para ser uma espécie de "líder" do squad no Rock in Rio.