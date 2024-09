Após cerimônia intimista, Lari Manoela e André renovam votos no Rock in Rio

Lá vêm os noivos! Larissa Manoela e André Luiz Frambach inauguraram a tradicional capela do Rock in Rio e renovaram os votos nupciais no festival.

Vale lembrar que os dois se casaram em uma cerimônia bastante discreta e intimista, em dezembro de 2023 e só anunciaram aos fãs que estavam casados após o evento, com fotos que deixaram todos surpresos.

Desta vez, os fãs dos "pombinhos" puderam acompanhar de perto a renovação dos votos, que aconteceu na tarde de hoje, por volta das 16h.