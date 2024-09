Homem é preso em flagrante e investigado de racismo contra Jojo Todynho

A polícia encontrou evidências no aparelho celular do investigado, e em se tratando de crime permanente, tendo em vista que os ataques permanecem disponíveis e acessíveis para qualquer usuário da internet, declarou a prisão em flagrante.

Veja a nota da Polícia Civil:

O Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes, prendeu em flagrante um homem, de 31 anos, pelos crimes de injúria racial, praticar racismo, incitação ao crime e falsa identidade no início da manhã desta terça-feira (3), no bairro Jardim Nova América, na cidade de Suzano.

A prisão foi decorrente de um cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça.

O homem foi localizado na residência e franqueou a entrada dos policiais civis no imóvel, onde também foram apreendidos dois celulares e um cartão de memória do indiciado.

De acordo com as informações apuradas, o suspeito usava um perfil feminino para atacar as vítimas. O caso foi registrado no SIG da Delegacia Seccional de Mogi.