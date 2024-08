Débora Nascimento reage a polêmica com Mion e fofocas: 'É piada? Só rindo'

Débora Nascimento, vira e mexe, tem seu nome nos holofotes por conta de burburinhos em sua vida pessoal ou profissional. Recentemente, ela virou assunto por uma polêmica com Marcos Mion e, supostamente, por ter recusado uma novela na Globo.

Em conversa com a coluna, durante uma pré-estreia de cinema no Rio, a atriz quebra o silêncio sobre "fofocas" feitas com seu nome.