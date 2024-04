Jogo virou? Beatriz reclama do próprio enredo que criou no BBB 24

Pasin disse que as duas sisters também se incomodam com a felicidade alheia, só não tinham ainda se deparado com ela. "É muito fácil para Alane a Beatriz estarem felizes quando está tudo dando certo para elas, e elas viveram grande parte desse reality com tudo dando certo para elas", avaliou.

"Não é nem que agora esteja dando errado para elas — continua dando certo, porque elas estão voltando de perdão —, é só que elas acham que alguém pode estar mais feliz do que elas e, com isso, aparecendo mais", acrescentou.

Segundo o comentarista, a reação só mostra a "falsidade" de Beatriz e Alane, que procuram transformar todos os discursos sobre elas "a qualquer custo". "Só reforça o personagem que elas quiseram manter e que caiu. Elas não sustentaram os 100 dias de personagem", disse.

Pasin ainda afirmou que o público assiste, nesse momento, à "mudança de personagem" das duas, que passam a encarnar um papel derrotista. "Elas ainda estão tentando encaixar o tom", avaliou. "E não deixaram de atuar, porque essa fala toda delas é forçada [?] Elas estão desesperadas, e estou amando assistir".