Fernanda do BBB 24 ganha 'troféu de mal-educada' na Globo; saiba bastidores

Com Ana Maria Braga, em uma entrevista que viralizou, foi a maior tensão até agora envolvendo Fernanda. Pessoas envolvidas no programa contam que produtores ficaram bastante incomodados com as respostas da ex-BBB em um dia que era para ser de festa para a apresentadora - era o aniversário dela.

"Ela não soube levar de boa os questionamentos e o clima no estúdio ficou realmente tenso. O maior climão. Foi o clima mais pesado que já tivemos nesta edição do BBB. Foi simpática com quem quis tirar foto com ela, sorriu... o assédio em cima dela é grande, mas muito debochada com as pessoas que estavam trabalhando", contou uma fonte.

Fernanda foi procurada pela coluna para comentar o comportamento, mas ainda não retornou o contato. O espaço segue em aberto.

Fernanda é debochada nos bastidores da Globo Imagem: Globo/ João Cotta

O que rolou no papo com Ana Maria

Apresentadora disse que a ex-BBB não conseguiu demonstrar qualidades esperadas de um campeão do programa. "Tem estratégias. Tem que ser agradável, amiga, tem que ser uma série de adjetivos que você passou longe deles."