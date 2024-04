Briga de aliados de Davi pelo pódio é último jogo que resta no BBB 24

Após a eliminação de Fernanda do BBB 24 (Globo) e com os Gnomos caindo um a um, resta saber quem dos 5 membros do Grupo Fadas estará no pódio final.

No Central Splash de hoje (1º), Lucas Pasin disse que Fernanda foi apenas a "vítima da vez", mas que todos os Gnomos sairão em uma boa hora. "O BBB não é sobre merecer, e a torcida de Davi é muito forte; é quem dita quem segue na reta final", afirmou.